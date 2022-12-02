ФІФА хоче поставити крапку у всіх розмовах навколо матчу 3 туру ЧС між Японією та Іспанією.

Другий день не вщухають суперечки щодо другого гола "самураїв". Питання полягає у тому, чи перетнув м'яч лицьову лінію перед асистом Мітоми на Танаку. ФІФА опублікувала свій вердикт з відеопоясненнями.

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"Другий гол збірної Японії в переможному матчі з Іспанією (2:1) було перевірено VAR, щоб визначити, чи м’яч вийшов з гри. Відеосудді використовували зображення з камери лінії воріт, щоб перевірити, чи м’яч все ще частково перебуває на лінії чи ні. Інші камери можуть показувати оманливі зображення. Втім, судячи з наявних доказів, м’яч повністю не вийшов за межі поля", – йдеться у прес-релізі ФІФА.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q — FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022

Нагадаємо, скандальний гол вивів Японію на перше місце групи, Іспанію спустив на друге (обидві в плей-офф), а Німеччині коштував місця на чемпіонаті світу 2022 року.

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