ЧС-2022: ФІФА дала остаточний відеовердикт скандалу в матчі Японія – Іспанія
ФІФА хоче поставити крапку у всіх розмовах навколо матчу 3 туру ЧС між Японією та Іспанією.
Другий день не вщухають суперечки щодо другого гола "самураїв". Питання полягає у тому, чи перетнув м'яч лицьову лінію перед асистом Мітоми на Танаку. ФІФА опублікувала свій вердикт з відеопоясненнями.
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"Другий гол збірної Японії в переможному матчі з Іспанією (2:1) було перевірено VAR, щоб визначити, чи м’яч вийшов з гри. Відеосудді використовували зображення з камери лінії воріт, щоб перевірити, чи м’яч все ще частково перебуває на лінії чи ні. Інші камери можуть показувати оманливі зображення. Втім, судячи з наявних доказів, м’яч повністю не вийшов за межі поля", – йдеться у прес-релізі ФІФА.
Нагадаємо, скандальний гол вивів Японію на перше місце групи, Іспанію спустив на друге (обидві в плей-офф), а Німеччині коштував місця на чемпіонаті світу 2022 року.
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