УАФ оголосила, що вболівальники "синьо-жовтих" зможуть відвідати поєдинок у Гельсінкі, де збірна Фінляндії прийме команду Олександра Петракова.

Продаж квитків для тих, хто бажає підтримати збірну України у Фінляндії, буде здійснюватися в окремі сектори. Найближчим часом повинна стартувати реалізація перепусток, про початок якої буде повідомлено додатково, інформує офіційний сайт УАФ.

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Відомо, що придбати квитки на матч Фінляндія – Україна можна буде виключно онлайн на сайті квиткового партнера Футбольної асоціації Фінляндії. Станом на 23 вересня в'їзд до Фінляндії дозволений громадянам України, які повністю пройшли курс вакцинації проти COVID-19, та за умови, що з дати отримання другої дози вакцини минуло 14 днів.

Вболівальники, які планують відвідати Фінляндію, мають надати сертифікат вакцинації, який відповідає вимогам ЄС і містить всю інформацію, передбачену європейським законодавством.

Нагадаємо, після 5-ти зіграних матчів "синьо-жовті" посідають друге місце групи D, набравши 5 очок. Поєдинок проти Фінляндії на НСК Олімпійський у березні завершився миром – 1:1.

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