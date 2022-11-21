Багато вболівальників збірної Катару не знають, як підтримувати свою команду до кінця.

Вчора господарі чемпіонату світу грали проти Еквадору в матчі-відкритті. 67-тисячний стадіон Аль-Байт на початку був заповнений під зав'язку, але в другому таймі картина кардинально змінилась.

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Велика кількість домашніх фанатів порозходились вже в перерві. Вочевидь, вони не витримали того, що Катар безнадійно програвав 0:2. На трибунах виднілися величезні "дірки", що явно не додало престижу країні-господарці Мундіалю.

Qatar fans were spotted leaving early(1st Half) after their team's disappointing opener...

Qatar are the first host nation EVER to lose the opening match of the World Cup

️ Do Qatar even love football???

️ Do Qatar even have passion for football??? pic.twitter.com/YlzvvEdnD1 — Achmed Irwin (@IrwinAchmed) November 21, 2022

Натомість 2 заповнені сектори еквадорців співали і тішились всі 90 хвилин матчу. Їхні улюбленці віддячили за підтримку, втримавши впевнену перемогу 2:0.

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