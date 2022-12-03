Під час матчу Сербія – Швейцарія фанати почали вигукувати "Вбивай, вбивай, вбивай албанців", дражнячи деяких з гравців суперника.

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Річ у тому, що такі гравці як Джердан Шакірі чи Граніт Джака, мають албанське коріння. Раніше футболісти вже потрапляли у скандал з вболівальниками Сербії, показавши двоголового орла під час святкування голів на минулому чемпіонаті світу. Тоді Швейцарія також взяла гору з рахунком 2:1.

Зауважимо, що Швейцарія переграла лизоблюдів Путіна (3:2) та здобула другу путівку до плей-офф ЧС-2022.

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