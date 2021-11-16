Нагадаємо, Сербія завдяки голу Мітровіча на 90-й хвилині обіграла Португалію в Лісабоні і напряму вийшла на Мундіаль, посівши перше місце в групі. Кріштіану Роналду і Ко змушені пробиватися на турнір через плей-офф, який відбудеться в березні.

Роналду зірвався на Сантуша після сенсаційної поразки Португалії від Сербії – емоційне відео

У мережі набрало популярності відео святкування сербських уболівальників з міста Новий Сад. Група молодиків на центральній площі спародіювала фірмове святкування голів Кріштіану Роналду – розворот у стрибку та традиційний вигук "Siiiiiiuuuu".

Зауважимо, Сербія після розпаду Югославії та відокремлення Чорногорії втретє зіграє на чемпіонаті світу. На Мундіалях у 2010-му і 2018-му балканська збірна не вийшла з групи.

Сербія перемогла Португалію й вийшла на ЧС: заслужений виліт "селесао" у плей-офф, серби great again, а Мітровіч – герой

Serbia fans mocking Cristiano Ronaldo after beating Portugal to reach the World Cup... pic.twitter.com/ylklYG8BDC — BettingOdds (@BettingOddsUK) November 15, 2021