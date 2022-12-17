"Я думаю, що це буде не так тренерське протистояння, тому що Дешам володіє гарною лавкою запасних, грає 4-4-2, дуже прагматично. Це великий плюс. Мені сподобався пост у Facebook, коли Аргентина програла саудитам і хтось сказав, що вони стануть чемпіонами світу. Мені так сподобалося, що тепер хочу, щоб вони перемогли.

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Я перетинався з французами, працюючи тренером молодіжних збірних. Бачив, як вони трудяться. Нам, м'яко кажучи, надто далеко до цього. Якщо люди можуть у збірну викликати три склади – це свідчить про те, що у них кризи не буде при зміні поколінь.

Тріумф Аргентини стане вишнею на торті для Мессі. Якщо раніше він був схожий на робота, то зараз за нього переживаєш, як за людину. Феномен Скалоні? Якщо є ідея, людське ставлення до футболу, зворотний зв'язок між тренером та футболістами, тобто і результат. Пристрасть, властива латиноамериканцям.

Сподіватимемося на рівний фінал, але я чогось чекаю, щоб уперше за більш ніж 60 років двічі поспіль хтось виграв ЧС. Для Франції це буде лише моментом тріумфу Мбаппе. Чудовий турнір провів Льоріс – подивіться, що робить Грізманн. Якщо переможе Аргентина, я дуже пишатимусь, що Мессі може претендувати на статус короля футболу", – розповів Головко в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, що фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція відбудеться вже завтра, 18 грудня, початок о 17:00.

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