Протестна акція перед матчем 1-го туру групового етапу чемпіонату світу Німеччина – Японія була підтримана не всіма гравцями Бундестім.

Двоє гравців збірної Німеччини, Антоніо Рюдігер та Ілкай Гюндоган, були серед тієї групи гравців, які не мали наміру брати участь у протестній акції перед матчем з Японією, повідомляє Bayern&Germany. Цікаво, що обидва є мусульманами.

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Розбіжності у поглядах призвели до певної напруженості в колективі, а гравці навіть поділились на окремі групи. Втім, конфлікт вже встигли залагодити.

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