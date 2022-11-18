Для вболівальників з України, які не зможуть слідкувати за грою, Parimatch пропонує безкоштовну аудіотрансляцію всіх матчів Мундіалю.

Дати проведення: з 20 листопада по 18 грудня

Де дивитися: "Суспільне" та MEGOGO

LIVE-трансляція – Parimatch Ukraine Parimatch Ukraine

Унікальний. Зимовий. Суперечливий

20 листопада на стадіоні "Ель-Байт" в катарському місті Ель-Хаур стартує чемпіонат світу. Господар турніру Катар приймає Еквадор.

Це 22-й за ліком Мундіаль, й унікальний він одразу з двох причин. По-перше, він зимовий. І це наразі єдиний випадок в історії. Через бажання поширити популярність футболу на нові регіони, чи з якихось інших невідомих нам причин, ФІФА прийняла непопулярне рішення провести чемпіонат світу 2022 в Катарі, змусивши більшість топових чемпіонатів робити паузу в сезоні. Все тому, що у традиційний для великих турнірів літній час температура в країні-господарці нинішнього Мундіалю досягає 40 – 42 градусів за Цельсієм в тіні. Погода зовсім нефутбольна. Тож єдина можливість зіграти тут – перенести чемпіонат на листопад-грудень. Всі вимушені змиритися.

По-друге, ЧС-2022 – останній турнір, в якому бере участь 32 найкращі команди світу. Вже за чотири роки до США, Мексики та Канади відправляться 48 збірних.

А поки що, відповідно до чинного регламенту, 32 команди-учасниці жеребкуванням поділені на 8 груп по 4 збірні у кожній. На груповому етапі кожна команда зіграє по три матчі. В 1/8 фіналу пройдуть збірні, що посядуть перше та друге місця у своєму квартеті. Далі найцікавіше – матчі на виліт. Команди, що дійдуть до півфіналів, розіграють медалі у матчах за третє місце. Та очікуваний усіма фінал та оголошення переможця.

Матчі ЧС-2022 відбудуться у п'яти містах Катару на восьми різних стадіонах.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив потенційних переможців турніру та виставив коефіцієнти на чемпіонат світу з футболу 2022. Згідно з поточними прогнозами, найбільший шанс взяти кубок світу у Бразилії. Коефіцієнт на те, що пентакампеони цьогоріч візьмуть свій шостий трофей – 4.50. Завадити Неймару і Ко може Аргентина Ліонеля Мессі. Шанси на те, що один з найкращих гравців сучасності врешті виграє Мундіаль – 6.0.

Далі серед претендентів чинний чемпіон – Франція з коефіцієнтом 7.50. Фіналіст минулорічного Євро – Англія має нижчі шанси – 9.0. Чемпіон 2010 року Іспанія – 9.0, а володар трофея, датованого 2014 роком, – Німеччина – 11.0. Непогані шанси також у Бельгії – 17.0, Португалії – 15.0 та Нідерландів – 15.0.

Почуй емоції чемпіонату світу разом з Parimatch Ukraine

В Україні чемпіонат світу покажуть "Суспільне", яке транслюватиме всі 46 матчів турніру у прямому ефірі та 18 у записі. Доступ до всіх прямих трансляцій надасть також медіасервіс MEGOGO.

Почути емоції турніру можна буде й завдяки ініціативі Parimatch Ukraine. На сайті букмекерської компанії проведуть безкоштовну аудіотрансляцію. Таким чином всі, хто живе за графіками відключеннями електроенергії, хто в дорозі, в окопі на передовій, хто тримає Україну на всіх фронтах та продовжує любити гру, зможуть першими дізнатися про результати кожного матчу.

Тож готуйся до місяця футбольного свята та дізнавайся підсумки чемпіонату світу разом з Parimatch Ukraine!