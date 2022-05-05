Чилійці, які не потрапили на Мундіаль, посівши 7 місце у південноамериканському відборі, намагаються вибороти путівку на турнір у кабінетах. Тамтешня федерація вважає, що документи півзахисника Байрона Кастільйо, який виступає за еквадорську Барселону і зіграв за збірну Еквадору 8 поєдинків кваліфікації на ЧС-2022, є підробленими.

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"Ми подали офіційну скаргу через використання фальшивого свідоцтва про народження Байрона Кастільйо, а також недостовірний його вік та громадянство. Є чимало доказів, що він народився не 10 листопада 1998 року в Еквадорі, а 25 липня 1995-го в колумбійському місті Тумако.

Розслідування, проведені в Еквадорі, включаючи юридичний звіт Національного управління цивільного реєстру, підтвердили наявність невідповідностей у свідоцтві про народження, наданому гравцем. Є підстави вважати, що воно є підробленим, а насправді гравець є колумбійцем.

Вважаємо, що ці факти є занадто серйозними і повинні бути ретельно досліджені ФІФА. Світ футболу не може закрити очі на такі порушення. Ця практика серйозних і свідомих порушень при реєстрації гравців не може бути прийнятною, особливо коли ми говоримо про змагання світового рівня. На полі та поза ним має бути чесна гра", – йдеться у заяві на офіційному сайті Федерації футболу Чилі.

Мета чилійців очевидна – вони прагнуть посісти місце Еквадору на чемпіонаті світу в Катарі, який стартує 21 листопада цього року. Кастільйо зіграв у обох матчах проти Чилі та ще в кількох поєдинках. Якщо Еквадор отримає технічні поразки в усіх 8-ми матчах, у яких грав Байрон, а чилійцям додадуть 6 очок, то саме вони поїхали б на ЧС-2022.

Нагадаємо, Еквадор напряму вийшов на Мундіаль, посівши 4 місце у відбірковій групі. Команда потрапила у групу А, де її суперниками стануть Катар, Сенегал і Нідерланди.

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