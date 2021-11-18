"У цьому списку знаходяться доволі серйозні команди. Не забувайте, що в матчах з Португалією та Італією суддівство інше, до цих грандів є симпатії з боку Феміди. Також у цих команд рейтинг набагато вищий за наш.

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Звісно, хтось із цих команд сто відсотків буде в нашій підгрупі. Із чотирьох збірних лише одна вийде на Мундіаль. Це можливо зробити, але це завдання важке. Успіх не любить шуму. Потрібно тихо йти до цієї мрії, яка в нас є, а саме – зіграти на чемпіонаті світу", – розповів Буряк у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, що 26 листопада відбудеться жеребкування, за підсумками якого збірна України дізнається суперників у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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