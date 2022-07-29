Еквадор все ще не може спокійно готуватися до Мундіалю в Катарі. Чилі не полишає спроб вибороти путівку на турнір у кабінетах.

Чилі подала скаргу на ФІФА – Еквадор можуть виключити з ЧС-2022 / Getty Images

Раніше ФІФА стала на бік Еквадора, відхиливши скаргу чилійців, які стверджували про наявність підроблених документів у захисника Байрона Кастільйо. Йому нібито сфальсифікували дату і місце народження (1998 рік замість 1995-го). Чилійці ще й стверджували, що насправді Кастільйо народився не в Еквадорі, як вказано у документах, а в Колумбії.

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"Ла Роха" не збирається так просто здаватися. Чилійська асоціація подала скаргу на вказане рішення ФІФА, повідомляє Goal.com.

"Ми повністю впевнені щодо висновків нашого розслідування. Абсолютно очевидно, що гравець використовує підроблений еквадорський документ. Тут на кону не просто місце на чемпіонаті світу, а весь принцип чесної гри", – заявив Хорхе Юнге (технічний секретар Асоціації футболу Чилі).

Якщо аргументи чилійців таки візьмуть до уваги і зарахують Еквадору технічні поразки у всіх 8-ми матчах кваліфікації, у яких грав Кастільйо, то саме Чилі посіла б прохідне місце на Мундіаль.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Еквадору потрапила в групу А, де її суперниками стануть Катар, Нідерланди і Сенегал.

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