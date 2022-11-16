ЧС-2022: Аргентина забила 5 голів – шоу Ді Марії, Мессі як завжди, феєрична генеральна репетиція фаворита
Аргентина знищила ОАЕ (5:0) в останній контрольній грі перед стартом Мундіалю. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".
Товариський матч 16 листопада 2022 року
ОАЕ – Аргентина – 0:5
Голи: Хуліан Альварес, 17, Ді Марія, 25, 36, Мессі, 44, Хоакін Корреа, 60
Один із трьох головних фаворитів прийдешнього Чемпіонату світу завітав до Абу-Дабі на фінальний спаринг перед стартом головного турніру серед збірних. Аргентина починає ЧС-2022 матчем проти Саудівської Аравії, відтак обрала собі в суперники одного із її сусідів. Емірати не пройшли кваліфікацію, поступившись Австралії у міжконтинентальному плей-офф. Це 70 збірна в рейтингу ФІФА (аравійці розташувались на 50 місці) і чудова нагода підвищити моральний дух яскравою перемогою.
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Погром розпочався з взяття воріт у виконанні форварда Манчестер Сіті Хуліана Альвареса. Хоча всю справу зробили лідери команди Скалоні. Ді Марія розпочав атаку, Мессі викотив під вбивчу позицію. Далі Анхель одним дотиком з льоту розкішно переправив снаряд від стійки у сітку після навісу захисника Севільї Маркоса Акуньї. Хавбек Брайтона Алексіс Маккалістер допоміг вінгеру Ювентуса вийти на побачення з голкіпером господарів. Ді Марія оформив дубль, а потім ще й асистував Мессі. Гол Анхеля виявився знущальним – немов у дворовому футболі, спокійно пройшов усіх захисників. Лео забивав у схожому стилі. Захисника збірної ОАЕ виконували роль тренувальних стовпчиків.
Після перерви забив ще й джокер. Хавбек Інтера Хоакін Корреа замінив у перерві Акунью і відзначився з пасу Де Пауля, який представляє Атлетіко. Добивати гостинних господарів ще більше аргентинці, які перейшли на експериментальну схему 5-3-2, не стали. ОАЕ мала шанс на гол престижу, але втратила стовідсотковий момент. Справжнє шоу видали Ді Марія (2 голи з двох влучань у площину воріт, 4 створені моменти) та Мессі (7 ударів, одна загублена сотка, гол плюс пас).
Команда Скалоні продовжила серію без поразок до 36 матчів і перебуває за крок до повторення історичного рекорду Італії Манчіні. Аргентина пропустила лише 2 м'ячі за останні 15 поєдинків, а вже 22 листопада стартує на Мундіалі проти Саудівської Аравії, яка сьогодні поступилася Хорватії (0:1)..
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