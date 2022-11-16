Товариський матч 16 листопада 2022 року

ОАЕ – Аргентина – 0:5

Голи: Хуліан Альварес, 17, Ді Марія, 25, 36, Мессі, 44, Хоакін Корреа, 60

Один із трьох головних фаворитів прийдешнього Чемпіонату світу завітав до Абу-Дабі на фінальний спаринг перед стартом головного турніру серед збірних. Аргентина починає ЧС-2022 матчем проти Саудівської Аравії, відтак обрала собі в суперники одного із її сусідів. Емірати не пройшли кваліфікацію, поступившись Австралії у міжконтинентальному плей-офф. Це 70 збірна в рейтингу ФІФА (аравійці розташувались на 50 місці) і чудова нагода підвищити моральний дух яскравою перемогою.

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Погром розпочався з взяття воріт у виконанні форварда Манчестер Сіті Хуліана Альвареса. Хоча всю справу зробили лідери команди Скалоні. Ді Марія розпочав атаку, Мессі викотив під вбивчу позицію. Далі Анхель одним дотиком з льоту розкішно переправив снаряд від стійки у сітку після навісу захисника Севільї Маркоса Акуньї. Хавбек Брайтона Алексіс Маккалістер допоміг вінгеру Ювентуса вийти на побачення з голкіпером господарів. Ді Марія оформив дубль, а потім ще й асистував Мессі. Гол Анхеля виявився знущальним – немов у дворовому футболі, спокійно пройшов усіх захисників. Лео забивав у схожому стилі. Захисника збірної ОАЕ виконували роль тренувальних стовпчиків.

Faltaba el gol de Messi. Los espectadores ya tienen lo que vinieron a buscar.pic.twitter.com/7frzLxOM5L — VarskySports (@VarskySports) November 16, 2022

Після перерви забив ще й джокер. Хавбек Інтера Хоакін Корреа замінив у перерві Акунью і відзначився з пасу Де Пауля, який представляє Атлетіко. Добивати гостинних господарів ще більше аргентинці, які перейшли на експериментальну схему 5-3-2, не стали. ОАЕ мала шанс на гол престижу, але втратила стовідсотковий момент. Справжнє шоу видали Ді Марія (2 голи з двох влучань у площину воріт, 4 створені моменти) та Мессі (7 ударів, одна загублена сотка, гол плюс пас).

Messi's Argentina are now games unbeaten! They will play to equal the record in their first World Cup game against Saudi Arabia next Tuesday.



37 games (2018-21)

36 games (2019-)

35 games (2007-09)

35 games (1993-96)

35 games (2018-22) pic.twitter.com/KIW8PfUNgO — MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) November 16, 2022

Команда Скалоні продовжила серію без поразок до 36 матчів і перебуває за крок до повторення історичного рекорду Італії Манчіні. Аргентина пропустила лише 2 м'ячі за останні 15 поєдинків, а вже 22 листопада стартує на Мундіалі проти Саудівської Аравії, яка сьогодні поступилася Хорватії (0:1)..

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