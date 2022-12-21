ЧС-2022: Агуеро отримав пристойну суму завдяки Мессі – легенда ледь не забув про виграш
Ліонель Мессі допоміг своєму куму Серхіо Агуеро виграти гроші на подарунки рідним до Різдва.
Ще 17 листопада, за кілька днів до старту ЧС-2022, Агуеро поставив тисячу доларів (1001, якщо точно) на те, що Ліонель Мессі стане найкращим гравцем турніру в Катарі. Так у підсумку і сталося.
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Коефіцієнт на перемогу Мессі в цій номінації складав 8,25. Як наслідок, виграш 34-річного Серхіо склав трохи більше 8 тисяч доларів США. Скріншот виграшної ставки Агуеро виклав в Instagram, зізнавшись, що навіть не одразу згадав про неї. Це можна зрозуміти, адже Аргентина вперше з 1986 року стала чемпіоном світу. Тоді як Агуеро, так і Мессі ще не було на світі.
Нагадаємо, Агуеро завершив кар'єру у 2021 році через проблеми з серцем. За національну збірну Аргентини нападник зіграв 101 матч, забив 41 гол. Найвищі досягнення – фінал ЧС-2014 і виграна Копа Амеріка-2021.
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