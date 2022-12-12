Представники Африки на катарському чемпіонаті світу можуть собою пишатись.

Марокко залишилось єдиним представником свого континенту на турнірі. Мінімальна перемога над Португалією у чвертьфіналі стала для африканських збірних восьмою на ЧС-2022, повідомляє Mister Numbers.

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Попередній рекорд (4 виграні матчі у 2010-му, коли турнір відбувався у ПАР) був побитий після групової стадії. Тепер же його вдвічі перевершили. Окрім марокканців, які здобули ще 3 звитяги – над Канадою (2:1), Бельгією (2:0) та Іспанією (0:0, пенальті 3:0) в 1/8 фіналу, перемоги ще святкували Сенегал (над Катаром та Еквадором), Гана (над Південною Кореєю) та Камерун (над Бразилією).

Африканці мають шанс вкотре оновити рекорд, адже зустрінуться із Францією в півфіналі. Матч відбудеться у середу, 14 грудня, о 21:00.

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