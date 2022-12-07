Перша стадія плей-офф чемпіонату світу в Катарі 2022 року подарувала рекордну кількість голів, що не може не подобатись фанатам.

1/8 поточного Мундіалю подарувала як сенсації, так і низку забитих м'ячів. Найбільшою кількістю вдалось відзначитись Португалії, яка напередодні розтрощила Швейцарію з рахунком 6:1.

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Другою за цим показником йде Бразилія, що розгромила Південну Корею 4:1. Нідерланди, Франція (обоє пропустили по м'ячу) та Англія забили по три голи США, Польщі та Сенегалу відповідно.

Аргентина мінімально здолала Австралію (2:1). Японія з Хорватією та Марокко з Іспанією визначили сильнішого у пенальті – 1:1, пен. 1:3 та 0:0, пен. 3:0 відповідно.

Загалом же було забито аж 28 м'ячів, що є найбільшою кількістю на цій стадії ЧС з 1986 року, коли було додано раунд 1/8 фіналу. Голи у серії післяматчевих пенальті не рахуються.

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