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ЧС-2019 U-20: Уругвай здолав Нову Зеландію, Норвегія познущалася над Гондурасом – нападник європейців забив 9 голів

21:03 208 Читать на русском
ЧС-2019 U-20: Уругвай здолав Нову Зеландію, Норвегія познущалася над Гондурасом – нападник європейців забив 9 голів
Ерлінг Халанд встановив рекорд чемпіонату світу: Норвегія – Гондурас – 12:0

Відбулись чергові матчі чемпіонату світу-2019 серед команд U-20.

Чемпонат світу-2019 U-20,3 тур

Група C

Нова Зеландія – Уругвай – 0:2

Голи: Нуньєс, 40, Родрігес, 90+5

Норвегія – Гондурас – 12:0

Голи: Галанд, 7, 20, 36, 43, 50, 67, 77, 88, 90, Остігард, 30, Хауге, 46, Марковіч, 82

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Нова Зеландія та Уругвай достроково гарантували собі вихід у плей-офф і в очному поєдинку з'ясовували переможця групи – ним стала команда з Південної Америки.

Норвегія не залишила бодай найменших шансів Гондурасу, забивши у ворота суперника 12 м'ячів. Найбільше постарався нападник Зальцбурга Ерлінг Браут Халанд, який став автором 9 голів. Цікаво, що цієї перемоги Норвегії може не вистачити для виходу уплей-офф, якщо США та Португалія у своїх матчах наберуть бодай по одному очку.

Додамо, що Ерлінг Халанд встановив рекорд для матчів чемпіонату світу серед команд U-20 за кількістю голів в одному поєдинку. Попереднє досягнення належало бразильцю Адаїлтону (6 м'ячів).

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