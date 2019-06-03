ЧС-2019 U-20: Уругвай в меншості поступився Еквадору, Сенегал втримав перемогу над Нігерією

У рамках 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу-2019 Еквадор впевнено розібрався з Уругваєм, Нігерія мінімально поступилась Сенегалу.

Чемпіонат світу U-20, 1/8 фіналу

Уругвай – Еквадор – 1:3

Голи: Араухо, 11 – Альвардо, 31, (пен.), Кінтеро, 75, Плата, 83, (пен.)

Вилучення: Мендес, 82

Сенегал – Нігерія – 2:1

Голи: Санья, 36, Ібраїма, 45+3 – Окон, 50

Еквадор у вольовому стилі обіграв Уругвай і пройшов у 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу. Араухо відкрив рахунок вже на 11-й хвилині матчу. Альвардо ударом з пенальті рахунок зрівняв, а в другому таймі Еквадор вийшов вперед завдяки голу Кінтеро. Уругвай міг розраховувати на овертайм, якби не Мендес, який рукою зупинив м'яч, привіз пенальті у свої ворота і був вилучений з поля. Плата реалізував 11-метровий і не залишив шансів уругвайцям.

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В іншому матчі Сенегал не без проблем обіграв Нігерію. В першому таймі Санья та Ібраїма зробили перевагу сенегальців переконливою. По перерві Окон відіграв один м'яч, але зрівняти рахунок "суперорлам" так і не вдалось.