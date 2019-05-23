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ЧС-2019 U-20: Джулай та Босянок отримали свої матчі для роботи на 23 травня

13:53 477 Читать на русском
ЧС-2019 U-20: Джулай та Босянок отримали свої матчі для роботи на 23 травня
Дмитро Джулай / соцмережі

Відомий футбольний коментатор Дмитро Джулай повідомив, на якому матчі чемпіонату світу-2019 працюватиме він, і на якому – Денис Босянок.

Дмитро Джулай у своєму Twitter повідомив, що сьогодні, 23 травня, він коментуватиме матч 1 туру групового етапу ЧС-2019 U-20 Польща – Колумбія, який відбудеться о 21:30 за київським часом. Денис Босянок працюватиме на поєдинку Мексика – Італія.

Джулай і Босянок коментуватимуть чемпіонат світу U-20 на UA: Перший

"Перший день чемпіонату світу U-20. На сайті каналу UA: Перший (і тільки на сайті) сьогодні дві трансляції. О 19:00 Ден Босянок працюватиме на матчі Мексика – Італія. У мене Польща – Колумбія (21:30)", – написав Джулай.

Варто зазначити, що національні збірні Польщі та Колумбії зустрічались між собою на чемпіонаті світу-2018. Тоді перемогу здобули латиноамериканці (3:0).

Завтра, 24 травня, на юнацькому Мундіалі дебютує збірна України, яка зустрінеться з США. Початок о 21:30.

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Теги
Чемпіонат світу U-20 Світ Дмитро Джулай Денис Босянок
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