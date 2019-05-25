ЧС-2019 U-20: Нігерія залякує Україну розгромом Катару, Нова Зеландія знищила Гондурас, Уругвай переміг Норвегію

Відбулись чергові матчі чемпіонату світу-2019 серед команд U-20. Свої перші поєдинки провели суперники збірної України.

Чемпонат світу-2019 U-20, 1 тур, група C

Гондурас – Нова Зеландія – 0:5

Голи: Дієго, 8 (аг), Вейн, 17, 27, Сінг, 51, Конрой, 90+1

Уругвай – Норвегія – 3:1

Голи: Нунес, 21, Жінелла, 29, Родрігес, 87 – Боршгревінк, 47

Група D

Катар – Нігерія – 0:4

Голи: Ефіом, 12, Офіа, 24, Деле-Баширу, 68, Салавуден, 74

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Нова Зеландія навіть близкьо не була фаворитом у матчі з Гондурасом, але хлопців з Океанії це не хвилювало. Вже в першому таймі голкіпер номінальних господарів тричі діставав м'яч із сітки воріт. Після перерви новозеландці ще двічі відзначились, довівши рахунок до непристойного.

Уругвайці не зустріли міцного опору з боку збірної Норвегії. Господарі відвантажили супернику 3 м'ячі. Варто віддати належне гравцям Норвегії, які зуміли відквитати один м'яч.

Нігерія довго не затягувала з люб'язностями у поєдинку із збірною Катару. Африканці вже до 25-ї хвилини завоювали гандикап у 2 м'ячі, а після перерви ще раз повторили свій подвиг. Нагадаємо, саме Нігерія та Катар є суперниками збірної України у групі D на груповому етапі ЧС-2019. Також в цю групу входять юні гравці з США.

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