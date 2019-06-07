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ЧС-2019 U-20: Італія у драматичному матчі перемогла Малі та зіграє з Україною у півфіналі турніру

21:25 207 Читать на русском
ЧС-2019 U-20: Італія у драматичному матчі перемогла Малі та зіграє з Україною у півфіналі турніру
Італія U-20 – Малі U-20 / Твіттер Італії

Італія мінімально перемогла Малі у 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2019 U-20

Італія – Малі – 4:2

Голи: Коне (аг), 12, Пінамонті, 60, 83 (пен), Фраттезі, 84 – Коїта, 38, Камара, 79,

Вилучення: Діакате, 21 (Малі)

Нереалізований пенальті: Коїта, 90+7 (Малі)

Юнацька збірна Італії зустрічалась з однолітками з Малі у 1/4 фіналу чемпіонату світу. На 12-ій хвилині матчу малійці забили у власні ворота, а ще через 9 хвилин Діакате заробив вилучення. Щоправда на 38-ій хвилині африканці зрівняли рахунок.

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У другому таймі Пінамонті вивів італійців вперед, а згодом Малі відігрались вдруге у меншості. Наприкінці поєдинку європейська команда забила ще двічі, а один з голів з пенальті. Вже у додатковий час африканці не реалізували пенальті.

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Відтак, Італія перемогла з рахунком 4:2 та вийшла до півфіналу юнацького чемпіонату світу, де зустрінеться з Україною. Поєдинок відбудеться 11-го червня.

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