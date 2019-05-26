ЧС-2019 U-20: Польща познущалася над Таїті, Італія та Сенегал першими вийшли у плей-офф

Відбулись чергові матчі чемпіонату світу-2019 серед команд U-20.

Чемпонат світу-2019 U-20, 2 тур, група А

Сенегал – Колумбія – 2:0

Голи: Ібраїма, 34 (п), Лопі, 84 (п)

Польща – Таїті – 5:0

Голи: Беднарчик, 18, Зілля, 37, Стецюк, 39, 61, Бенедіщак, 74

Група В

Мексика – Японія – 0:3

Голи: Міяшіро, 21, 77, Тагава, 52

Еквадор – Італія – 0:1

Гол: Пінамонті, 15

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В першому турі Сенегал та Колумбія здобули впевнені перемоги над Таїті та Польщею відповідно. В очному протистоянні африканці виглядали переконливіше, хоча зуміли матеріалізувати свою перевагу лише завдяки двом пенальті. Ця перемога достроково вивела Сенегал у плей-офф турніру.

Польща набрала перші очки, розтрощивши Таїті. Господарі турніру забили у ворота суперника п'ять "сухих" м'ячів. Для виходу в плей-офф полякам потрібно перемагати Сенегал, або сподіватися на подвиг Таїті в матчі з Колумбією

Італія здобула свою другу перемогу, мінімально здолавши Еквадор, і також гарантувала собі вихід із групи. Японія, завдавши розгромної поразки Мексиці, наразі має найкращі шанси на другу путівку у плей-офф від групи В.