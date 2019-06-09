ЧС-2019 U-20: Еквадор вибив США, Південна Корея і Сенегал влаштували справжню драму

Визначився остаточний список півфіналістів молодіжного чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2019 U-20, 1/2 фіналу

США – Еквадор – 1:2

Голи: Веа, 36 – Сіфуентес, 30, Еспіноза, 43

Південна Корея – Сенегал – 3:3 (3:2 в серії пенальті)

Голи: Лі Кан Гін, 62 (пен.), Лі Джі-Сол, 90+8, Чу Юн Вук, 96 – Діаньє, 37, Ньяне, 76 (пен.), Сісс, 120+1

У першому матчі дня зійшлись Сполучені Штати і Еквадор. Команди влаштували справжню перестрілку в останній третині першого тайму. В ній успішнішими виявилися еквадорці – на влучні постріли Сіфуентеса і Еспінози "зірково-смугасті" відповіли лише голом Веа після подачі кутового. Другий тайм вийшов не менш напруженим, але не таким видовищним. Суперники так і не спромоглися на ще хоча б одне взяття воріт, що цілком влаштувало "бананових" – Еквадор виходить у півфінал.

ЧС-2019 U-20: Італія у драматичному матчі перемогла Малі та зіграє з Україною у півфіналі турніру

Опонентом південноамериканців стане збірна Південної Кореї. Представники Азії у важкій боротьбі проти Сенегалу вирвали путівку до наступної стадії плей-офф. У кінцівці першого тайму рахунок відкрив Діаньє, потужно пробивши з центру штрафного майданчика. Корейці змогли відігратися вже у другій 45-хвилинці завдяки курйозному пенальті. "Леви Теранги" не хотіли доводити справу до овертаймів – нападник Ібраіма Ньяне покарав суперника за гру рукою у власному штрафному. Втім, у збірної Кореї була своя думка з цього приводу – на останніх секундах Лі рятує свою команду після вдалої подачі з кутового. У кожному з додаткових таймів опоненти обмінялися голами, тому справа дійшла до серії пенальті. Тут розпочалась окрема драма зі стійками, геніальною грою голкіперів і ударами вище воріт. Зрештою, у футбольній лотереї більше пощастило "тиграм", які і стали останнім учасником 1/2 фіналу.

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Еквадор і Південна Корея складуть компанію іншій парі півфінальної стадії, яку сформували Україна та Італія.