ЧС-2018: учасницю Pussy Riot арештували на 15 діб за акцію на фіналі Мундіалю

Учасниця групи Pussy Riot Вероніка Нікульшина відсидить 15 діб за гратами за те, що вибігла на поле під час фіналу чемпіонату світу-2018.

Активістка Pussy Riot Вероніка Нікульшина вибігла на поле під час фіналу ЧС-2018, в якому зустрічалися Франція та Хорватія.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Через цю витівку активістка отримала 15 діб арешту, повідомляє Interfax.

Cвій вчинок Нікульшина пояснила тим, що бореться проти того, що "Росія – для сумних".

"Я дуже люблю, коли карнавал. Уявляєте, зараз всі виїдуть, і буде сумно, карнавал закінчиться. А я так не хочу, я люблю, коли весело, коли вечірка", – сказала вона.

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