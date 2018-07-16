toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

ЧС-2018: учасницю Pussy Riot арештували на 15 діб за акцію на фіналі Мундіалю

20:37 553 Читать на русском
ЧС-2018: учасницю Pussy Riot арештували на 15 діб за акцію на фіналі Мундіалю
ЧС-2018: учасницю Pussy Riot арештували на 15 діб за акцію на фіналі Мундіалю

Учасниця групи Pussy Riot Вероніка Нікульшина відсидить 15 діб за гратами за те, що вибігла на поле під час фіналу чемпіонату світу-2018.

Активістка Pussy Riot Вероніка Нікульшина вибігла на поле під час фіналу ЧС-2018, в якому зустрічалися Франція та Хорватія.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Через цю витівку активістка отримала 15 діб арешту, повідомляє Interfax.

Cвій вчинок Нікульшина пояснила тим, що бореться проти того, що "Росія – для сумних".

"Я дуже люблю, коли карнавал. Уявляєте, зараз всі виїдуть, і буде сумно, карнавал закінчиться. А я так не хочу, я люблю, коли весело, коли вечірка", – сказала вона.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Франція - Хорватія ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
2
хв
Скоп'є
18:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук