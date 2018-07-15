ЧС-2018: збірна Іспанії отримала відзнаку ФІФА за чесну гру

ФІФА нагородила збірну Іспанії призом за чесну гру на ЧС-2018.

Збірна Іспанії стала володарем призу фейр-плей (FIFA Fair Play Trophy) чемпіонату світу-2018, який вручається за чесну гру, повідомляє прес-служба ФІФА.

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За всі матчі на турнірі гравці збірної Іспанії отримали лише дві жовті картки і жодної червоної. Кожному члену національної команди будуть вручені спеціальні медалі, дипломи і ваучери на 50 тисяч доларів на футбольну екіпіровку для розвитку дитячого футболу.

Нагадаємо, що іспанці на ЧС-2018 дійшли до 1/8 фіналу, де по пенальті поступилися команді Росії.