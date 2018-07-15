ЧС-2018: збірна Франції отримає 38 мільйонів доларів за перемогу на турнірі

Стали відоми призові для переможців та фіналістів чемпіонату світу-2018.

Збірна Франції отримає 38 мільйонів доларів в якості призових від ФІФА за перемогу на чемпіонаті світу 2018 року в Росії, повідомляє прес-служба ФІФА.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Команда Хорватії, яка була суперником французів у фіналі ЧС-2018, отримає на 10 мільйонів меньше.

Переможець минулому чемпіонату світу, в 2014 році в Бразилії, Німеччина отримала від ФІФА 35 мільйонів доларів, а аргентинці, які стали срібними призерами, 25 мільйонів.