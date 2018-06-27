toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІГЕРІЯ - АРГЕНТИНА ІСЛАНДІЯ - ХОРВАТІЯ ДАНІЯ - ФРАНЦІЯ АВСТРАЛІЯ - ПЕРУ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: збірна Англії зупинилась у готелі біля стріп-клубу

10:43 189 Читать на русском
ЧС-2018: збірна Англії зупинилась у готелі біля стріп-клубу
Стріп-клуб Maxim / Mirror

Англійська збірна поселилась у готелі біля стріп-клубу Maxim у Калінінграді перед грою 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 проти бельгійців.

Збірна Англії поселилась у готелі Реддісон у Калінінграді, де 28 червня проведе матч 3 туру групи G проти Бельгії, повідомляють Mirror та Daily Star.

Щоправда, футболісти можуть не виспатись перед відповідальним поєдинком, адже готель знаходиться біля стріп-клубу Maxim. Сама вулиця є гучною і очікується, що саме там гулятимуть вболівальники протягом ночі.

Джонс: Англія здатна перемогти будь-кого

"Не вірю, що футбольна команда вирішила ночувати тут перед грою.

Це буде дуже галасливий район після півночі. Площа Перемоги очевидно є тим місцем, де вболівальники будуть пити та гуляти протягом ночі", – сказав місцевий бізнесмен Іван Торбінський.

ЧС 20183 тур

Англія - Бельгія: Четвер 28 червня 2018

Англія
до матчу
1
дн
:
9
год
:
27
хв
Бельгія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Англія Англія Англія - Бельгія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
27
хв
Мексика
17:00
Швеція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук