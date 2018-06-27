ЧС-2018: збірна Англії зупинилась у готелі біля стріп-клубу

Англійська збірна поселилась у готелі біля стріп-клубу Maxim у Калінінграді перед грою 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 проти бельгійців.

Збірна Англії поселилась у готелі Реддісон у Калінінграді, де 28 червня проведе матч 3 туру групи G проти Бельгії, повідомляють Mirror та Daily Star.

Щоправда, футболісти можуть не виспатись перед відповідальним поєдинком, адже готель знаходиться біля стріп-клубу Maxim. Сама вулиця є гучною і очікується, що саме там гулятимуть вболівальники протягом ночі.

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"Не вірю, що футбольна команда вирішила ночувати тут перед грою.

Це буде дуже галасливий район після півночі. Площа Перемоги очевидно є тим місцем, де вболівальники будуть пити та гуляти протягом ночі", – сказав місцевий бізнесмен Іван Торбінський.