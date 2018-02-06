ЧС-2018: за підробку та перепродаж квитків передбачені високі штрафи

Перекупників квитків на матчі ЧС-2018 чекає неприємний сюрприз. За подібні дії передбачені чималі штрафи.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким ввів у дію санкції за підробку та перепродаж квитків на матчі ЧС-2018, повідомляє офіційний інтернет-портал правової інформації.

Згідно із законом, штраф для громадян складе від 20-кратної до 25-кратної вартості квитка. Для посадових осіб – від 20-кратної до 30-кратної, але не менше 150 тисяч рублів. Для юридичних осіб штрафи ще більші – від 500 тисяч до одного мільйона.

Ще більші санкції передбачені за реалізацію підроблених перепусток – від 50 тисяч рублів для громадян до 1,5 мільйона для юридичних осіб.

Нагадаємо, українці придбали на матчі ЧС-2018 більше 2 тисяч квитків, ще понад 30 тисяч подали заявки.