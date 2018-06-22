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ЧС-2018: з музею Ростова викрали офіційний м'яч турніру

17 червня 13:43 492 Читать на русском
ЧС-2018: з музею Ростова викрали офіційний м'яч турніру
М'яч ЧС-2018 / фото із соцмереж

У краєзнавчому музеї Ростова трапився курйоз. З подвір'я поцупили офіційний м'яч чемпіонату світу-2018.

У дворик музею зайшли жінка з хлопцем та спробували зняти фанатський шарф з одного із експонатів, встановлених у подвір'ї, інформує Youtube-канал Ростов Главный.

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Це їм не вдалось, проте з м'ячем справа пішла значно легше – знявши кріплення, хлопець та жінка забрали офіційний атрибут ЧС-2018 та швидко зникли у невідомому напрямку. Даний факт вже викликав масове обурення користувачів соцмереж. "Країна жмотів", "Свинота", "Це все Путін винен", – це чи не найбільш пристойні коментарі.

Нагадаємо, вчора у центрі Москви трапилось ДТП, в результаті якого постраждали фанати збірної Мексики – відео інциденту.

Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Росія Росія футбольні курйози Відеоновини
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