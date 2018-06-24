ЧС-2018 встановив рекорд за кількістю гольових матчів поспіль

Чемпіонат світу-2018 встановив нове досягнення за кількістю матчів поспіль, у яких було забито хоча б один м'яч. Поєдинок Бельгія – Туніс став 27-м за ліком.

Вперше хоча б один м'яч було забито в кожному з 27-ми стартових поєдинків чемпіонату світу, повідомляє Gracenote Live.

Бельгія – Туніс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Попередній рекорд становив 26 матчів і був встановлений ще на Мундіалі 1954 року, який проходив у Швейцарії. Встановити новий рекорд допоміг результативний поєдинок збірних Бельгії та Тунісу, який триває у ці хвилини. Наразі в матчі йде другий тайм, а рахунок – 4:1 на користь бельгійців.