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ЧС-2018 встановив рекорд за кількістю гольових матчів поспіль

23 червня 16:23 820 Читать на русском
ЧС-2018 встановив рекорд за кількістю гольових матчів поспіль
Бельгія – Туніс / фото із соцмереж

Чемпіонат світу-2018 встановив нове досягнення за кількістю матчів поспіль, у яких було забито хоча б один м'яч. Поєдинок Бельгія – Туніс став 27-м за ліком.

Вперше хоча б один м'яч було забито в кожному з 27-ми стартових поєдинків чемпіонату світу, повідомляє Gracenote Live.

Бельгія – Туніс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Попередній рекорд становив 26 матчів і був встановлений ще на Мундіалі 1954 року, який проходив у Швейцарії. Встановити новий рекорд допоміг результативний поєдинок збірних Бельгії та Тунісу, який триває у ці хвилини. Наразі в матчі йде другий тайм, а рахунок – 4:1 на користь бельгійців.

ЧС-2018 2 тур

Бельгія - Туніс: Субота 23 червня 2018

Бельгія
Матч завершено
5 : 2
Туніс
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Теги
ЧС 2018 Бельгія Бельгія Рекорди Бельгія - Туніс Туніс Туніс Чемпіонат світу-2018
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