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ЧС-2018: вперше з 2002 року команди з однієї групи вийшли в 1/2 фіналу турніру

21:52 1571 Читать на русском
ЧС-2018: вперше з 2002 року команди з однієї групи вийшли в 1/2 фіналу турніру
Англія вийшла в 1/2 фіналу ЧС-2018 / фото: ФІФА

Бельгія та Англія вийшли у півфінал чемпіонату світу-2018. Це перший випадок за останні 16 років, коли команди з однієї групи досягли такої стадії турніру.

На ЧС-2018 вже визначились 3 півфіналісти – Франція, Бельгія та Англія. Останні грали між собою на груповому етапі турніру, в тому матчі мінімальну перемогу здобули бельгійці.

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Це перший випадок з ЧС-2002, коли команди з однієї групи змогли дістатись півфіналу змагань. Тоді це вдалось Бразилії та Туреччині, інформує Sport24.

Нагадаємо. у чвертьфіналі Бельгія перемогла Бразилію, а Англія здолала Швецію. В 1/2 фіналу бельгійці зіграють проти Франції, а Англія поміряється силами з переможцем пари Росія – Хорватія.

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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Теги
ЧС 2018 Швеція - Англія Англія Англія Бельгія Бельгія Бразилія - Бельгія Бразилія Бразилія ЧС-2002 Туреччина Туреччина
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