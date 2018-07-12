ЧС-2018: вперше в історії на одному Мундіалі забивали гравці з усіма номерами від 1 до 23

На чемпіонаті світу-2018 відзначились гравці, що мають різні номери від 1 до 23. Це сталось вперше в історії турніру.

У матчі 1/2 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Англія (2:1) захисник британців Кіран Тріпп'єр, який має 12 номер на спині, вразив ворота Даніеля Субашича ударом зі штрафного.

Збірна Англії програла чотири останніх півфінали на чемпіонатах світу та Європи

Таким чином, на цьому Мундіалі забивали всі гравці з номерами від 1 до 23, що сталось вперше в історії турніру.

Нагадаємо, у фіналі зустрінуться Франція та Хорватія, тоді як Бельгія та Англія зіграють у матчі за 3 місце.