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ЧС-2018: вперше в історії на одному Мундіалі забивали гравці з усіма номерами від 1 до 23

14:42 627 Читать на русском
ЧС-2018: вперше в історії на одному Мундіалі забивали гравці з усіма номерами від 1 до 23
Кіран Тріпп'єр / соцмережі

На чемпіонаті світу-2018 відзначились гравці, що мають різні номери від 1 до 23. Це сталось вперше в історії турніру.

У матчі 1/2 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Англія (2:1) захисник британців Кіран Тріпп'єр, який має 12 номер на спині, вразив ворота Даніеля Субашича ударом зі штрафного.

Збірна Англії програла чотири останніх півфінали на чемпіонатах світу та Європи

Таким чином, на цьому Мундіалі забивали всі гравці з номерами від 1 до 23, що сталось вперше в історії турніру.

Нагадаємо, у фіналі зустрінуться Франція та Хорватія, тоді як Бельгія та Англія зіграють у матчі за 3 місце.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Англія
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ЧС 2018 Хорватія - Англія Хорватія Хорватія Англія Англія Рекорди
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