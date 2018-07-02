ЧС-2018: Воронін вболівав за Іспанію в матчі зі збірною Росії

Колишній гравець збірної України Андрій Воронін поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 Іспанія – Росія.

"Знаю, що зараз відчувають гравці збірної Росії. Ми, українці, в 2006 році пройшли в чвертьфінал чемпіонату світу. До речі, теж в серії пенальті. Це великий успіх, дорогого коштує.

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Чи переживав за іспанців? Ніякого жалю у мене немає. Не те щоб переживав, я просто останні чемпіонати світу та Європи вболівав саме за них. Іспанці володіли ініціативою і м'ячем. Але особливої гостроти біля воріт не створювали. Швидше за все, спрацювала тактика Черчесова. Росія не розкривалася, не давала супернику вільних зон і дотерпіла до пенальті.

Можна контролювати м'яч, можна його тримати, але треба забивати голи. Іспанія жодного м'яча сьогодні не забила. чемпіони світу вилетіли, чемпіони Європи не пройшли до чвертьфіналу, Аргентина додому поїхала. Дивовижний турнір. Багато сюрпризів. Але тим футбол і цікавий", – цитує Вороніна sport-express.ru.