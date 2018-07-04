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ЧС-2018: визначилися усі пари 1/4 фіналу

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ЧС-2018: визначилися усі пари 1/4 фіналу
Збірна Англії / фото із соцмереж

Стали відомі всі чотири пари другого етапу плей-офф чемпіонату світу-2018. Матчі цієї стадії відбудуться 6 та 7 липня.

Завершилися всі матчі 1/8 фіналу ЧС-2018. У восьми поєдинках визначилися чветьфіналісти турніру: Уругвай, Франція, Бразилія, Бельгія, Швеція, Англія, Росія і Хорватія.

ЧС-2018: як мінімум в 1/2 фіналу буде команда-сенсація – "примхи" турнірної сітки

Пари 1/4 фіналу ЧС-2018:

Уругвай – Франція (6 липня, 17:00)

Бразилія – Бельгія (6 липня, 21:00)

Швеція – Англія (7 липня, 17:00)

Росія – Хорватія (7 липня, 21:00)

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
до матчу
2
дн
:
20
год
:
35
хв
Бельгія
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