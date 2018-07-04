ЧС-2018: визначилися усі пари 1/4 фіналу

ЧС 2018 — 3 лип 1551
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Англія в серії пенальті обіграла Колумбію та вийшла у чвертьфінал ЧС-2018
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"Нацисти, геть з футболу": Роман Зозуля в Ов'єдо – фанати іспанського клубу блокують трансфер українцяІспанія — 3 лип 8800
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ЧС-2018 Швеція – Швейцарія: організована гра та чітко виконаний план вивели скандинавів у чвертьфіналЧС 2018 — 3 лип 2308
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Чорноморець офіційно включений у список учасників УПЛ на сезон 2018/19Україна — 3 лип 3832
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Льов залишиться у збірній Німеччини попри провал на ЧС-2018ЧС 2018 — 3 лип 2189
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