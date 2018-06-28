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ЧС-2018: визначились усі пари 1/8 турніру

23:07 2089 Читать на русском
ЧС-2018: визначились усі пари 1/8 турніру
ЧС-2018: визначились усі пари 1/8 турніру

Стали відомі усі вісім пар першого етапу плей-офф чемпіонату світу-2018. Матчі відбудуться з 30 червня до 3 липня.

Завершився груповий етап чемпіонату світу-2018. З групи А кваліфікувались Уругвай та Росія, з групи В – Іспанія та Португлія, з групи С – Франція та Данія, з групи D – Хорватія та Аргентина, з групи Е – Бразилія та Швейцарія, з групи F – Швеція та Мексика, з групи G – Бельгія та Англія, а з групи Н – Колумбія та Японія.

Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1

Пари 1/8 фіналу ЧС-2018:

Франція – Аргентина (30 червня, 17:00)

Уругвай – Португалія (30 червня, 21:00)

Іспанія – Росія (1 липня, 17:00)

Хорватія – Данія (1 липня, 21:00)

Бразилія – Мексика (2 липня, 17:00)

Бельгія – Японія (2 липня, 21:00)

Швеція – Швейцарія (3 липня, 17:00)

Колумбія – Англія (3 липня, 21:00)

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
до матчу
4
дн
:
21
год
:
20
хв
Англія
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