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ЧС-2018: визначились півфінальні пари турніру

7 липня 23:50 868 Читать на русском
ЧС-2018: визначились півфінальні пари турніру
Бельгія вийшла у півфінал чемпіонату світу-2018 / фото: Твіттер збірної Бельгії

На чемпіонаті світу-2018 завершились матчі 1/4 фіналу. За їх підсумками стали відомі півфіналісти Мундіалю. Ними стали Франція, Бельгія, Англія та Хорватія.

Франція, Бельгія, Англія та Хорватія стали півфіналістами чемпіонату світу-2018. Ці 4 команди і розіграють титул чемпіона світу.

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У поєдинках 1/4 фіналу, які пройшли 6 липня, Франція здолала Уругвай, а Бельгія перемогла Бразилію. У матчах 7 липня Англія виявилась сильнішою за Швецію, а Хорватія в серії пенальті перемогла Росію.

У півфіналах зіграють Франція – Бельгія (10 липня) та Хорватія – Англія (11 липня). Переможці 15 липня зіграють у фіналі.

Джерело: Футбол 24
ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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