ЧС-2018: відразу три захисники збірної Франції відзначились на Мундіалі вперше за 20 років

Збірна Франції відзначилась цікавим досягненням на чемпіонаті світу-2018.

Французи перемогли у матчі 1/2 фіналу ЧС-2018 команду Бельгії (1:0) завдяки голу захисника Самуеля Умтіті.

Таким чином, відразу три гравці оборони "триколірних" змогли відзначитися на Мундіалі. До цього авторами голів на турнірі стали Бенжамен Павар і Рафаель Варан.

Франція – Бельгія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Останній раз подібне досягнення було зафіксовано в 1998 році. Тоді за збірну Франції відзначилися Ліліан Тюрам, Біксант Лізаразю і Лоран Блан.

Нагадаємо, Франція стала першим фіналістом чемпіонату світу-2018, заключний поєдинок відбудеться 15 червня, початок о 18:00.

ЧС-2018 Франція – Бельгія: долю півфіналу вирішує "золотий гол", Мбаппе і Дешам ставлять історичні рекорди