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ЧС-2018: відразу три захисники збірної Франції відзначились на Мундіалі вперше за 20 років

08:50 309 Читать на русском
ЧС-2018: відразу три захисники збірної Франції відзначились на Мундіалі вперше за 20 років
Самюель Умтіті / Фото з соцмереж

Збірна Франції відзначилась цікавим досягненням на чемпіонаті світу-2018.

Французи перемогли у матчі 1/2 фіналу ЧС-2018 команду Бельгії (1:0) завдяки голу захисника Самуеля Умтіті.

Таким чином, відразу три гравці оборони "триколірних" змогли відзначитися на Мундіалі. До цього авторами голів на турнірі стали Бенжамен Павар і Рафаель Варан.

Франція – Бельгія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Останній раз подібне досягнення було зафіксовано в 1998 році. Тоді за збірну Франції відзначилися Ліліан Тюрам, Біксант Лізаразю і Лоран Блан.

Нагадаємо, Франція стала першим фіналістом чемпіонату світу-2018, заключний поєдинок відбудеться 15 червня, початок о 18:00.

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ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
Матч завершено
1 : 0
Бельгія
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Франція - Бельгія ЧС 2018 Франція Франція ЧС 2018 - новини 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 Рафаель Варан Рафаель Варан Самюель Умтіті Самюель Умтіті Бенжамен Павар Бенжамен Павар
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