ЧС-2018: вчитель з Індії приїхав велосипедом на матч Данія – Франція

Індієць Кліфін Франчіс, який працює вчителем математики, вирішив відвідати ЧС-2018. Щоб відвідати матч між Францією і Данією, він зібрав заощадження і 23 лютого вирушив у подорож на велосипеді.

"Спочатку я на літаку прилетів в Дубай, де купив велосипед і почав свою подорож в Росію протяжністю кілька тисяч кілометрів. Я проїхав через ОАЕ, Іран, Азербайджан і, врешті-решт 5 червня добрався до російського кордону. Я сподіваюся подивитися матч групового етапу між Францією і Данією. Ця подорож стала для мене відмінним досвідом, і, можливо, я напишу книгу про неї.

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Після гри я проведу ще кілька днів в Росії, а потім почну свій шлях додому в Кералу. Але перед цим я повинен отримати автограф свого улюбленого футболіста Ліонеля Мессі з футбольного клубу Барселона на своєму велосипеді", – цитує Франчіса Times of India.

Варто зазначити, що матч між збірними Данії та Франції відбудеться 26 червня.