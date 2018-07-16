ЧС-2018: в Парижі перейменували 6 станцій метро на честь перемоги Франції на турнірі

В Парижі перейменували 6 станцій метро на честь перемоги Франції

У Парижі державна структура, що керує громадським транспортом столиці і її передмість (RATP), перейменувала станції метро на честь збірної Франції.

Перейменування зроблені на основі гри слів, в більшості випадків зі збереженням колишньої назви, повідомляє ТАСС.

Так станція Victor Hugo перетворилася в Victor Hugo Lloris на честь капітана і воротаря збірної Уго Льоріса. Назву станції Avron змінено на Nous Avron Gagne (ми виграли), а станція Bercy тепер називається Bercy les Bleus (Дякуємо, "Сині").

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На честь головного тренера команди Дідьє Дешама перейменовано відразу дві станції метрополітену. Notre-Dame des Champs перетворилася в Notre Didier Deschamps, а одна зі станцій на Єлисейських полях – Сhamps-Elysees – Clemenceau тепер називається Deschamps Elysees – Clemenceau.