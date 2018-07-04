ЧС-2018: В Москві у колумбійського вболівальника вкрали 800 тисяч рублів

Колумбієць потрапив у халепу перед матчем 1/8 фіналу ЧС-2018 Колумбія – Англія
У Колумбійського вболівальника вкрали гаманець перед матчем Колумбія – Англія, повідомляє Интерфакс.
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Ввечері в понеділок до поліції Москви надійшла заява від громадянина Колумбії, який приїхав на чемпіонат світу. Чоловік повідомив поліцейським, що його обікрали у центрі російської столиці.
Постраждалий виявив факт пропажі гаманця, коли йому на смартфон почали приходити повідомлення з банку про списання з рахунків великих сум грошей.
Матеріальний збиток перевищив 810 тисяч рублів.
Додамо, збірна Колумбії програла у серії пенальті Англії в матчі 1/8 фіналу Мундіалю.
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