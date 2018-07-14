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ЧС-2018: у Туреччині помер українець, якого побив росіянин після вильоту від Хорватії

16:05 341 Читать на русском
ЧС-2018: у Туреччині помер українець, якого побив росіянин після вильоту від Хорватії
Фанати збірної Росії / фото із соцмереж

Український турист у Туреччині помер після тижневого перебування в комі. Причиною смерті 57-річного чоловіка стали травми, нанесені вболівальником збірної Росії після вильоту команди Черчесова від Хорватії.

У Туреччині помер 57-річний турист із Запоріжжя. Ще 7 липня чоловіка побив росіянин після вильоту своєї збірної у чвертьфіналі ЧС-2018. Українець тиждень перебував у комі, після чого помер у турецькій лікарні, повідомляє Інтерфакс.

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Мешканець Запоріжжя помер сьогодні близько 10 ранку. Про це повідомили родичі загиблого. Крім того, за словами родичів, вбивця вже виїхав до Росії попри заборону суду залишати Туреччину, заплативши штраф 800 доларів США.

Нагадаємо, конфлікт між чоловіками виник в одному з готелів турецького міста Аланія під час матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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