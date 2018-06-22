ЧС-2018: Селезньов не має фаворита серед збірних-учасниць турніру

Нападник збірної України Євген Селезньов поділився очікуваннями напередодні старту ЧС-2018.

"Невихід України на чемпіонаті світу в Росії для мене важка тема... Дуже сильно хотів поїхати в Росію. Не тільки я, а вся наша команда. Але так вже склалося.

Не бойкотом, то ігнором: збірна Англії не з'їла коровай і засмутила росіян перед ЧС-2018

За кого тепер буду вболівати на ЧС? Якщо України там немає, значить, ні за кого. Просто буду дивитися футбол", – цитує Селезньова zbirna.com.

Нагадаємо, що чемпіонат світу в Росії ропочнеться вже сьогодні матчем між господарями турніру та командою Саудівської Аравії.