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ЧС-2018: у Санкт-Петербурзі пограбували вболівальника з Пакистану на 11 тисяч доларів США

10:57 382 Читать на русском
ЧС-2018: у Санкт-Петербурзі пограбували вболівальника з Пакистану на 11 тисяч доларів США
Фанати на ЧС-2018 / фото із соцмереж

Футбольний вболівальник з Пакистану став жертвою пограбування у Санкт-Петербурзі. Фанат позбувся грошових коштів на суму близько 11 тисяч доларів США.

Пакистанський вболівальник, який прибув у Росію на матчі чемпіонату світу-2018, став жертвою грабіжників. 43-річного чоловіка пограбували вночі у Санкт-Петербурзі, повідомляє Фонтанка.

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Зловмисники зняли з вкрадених у іноземця банківських карток майже 670 тисяч рублів, а також дістали з гаманця близько 10 тисяч рублів. У доларовому еквіваленті це складає близько 11 тисяч доларів США.

Потерпілому також доведеться відновлювати водійські права. До слова, це вже далеко не перше пограбування вболівальників у Росії під час ЧС-2018. Раніше у китайського вболівальника вкрали 15 тисяч доларів.

Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Росія Росія
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