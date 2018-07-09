ЧС-2018: у Санкт-Петербурзі пограбували вболівальника з Пакистану на 11 тисяч доларів США

Футбольний вболівальник з Пакистану став жертвою пограбування у Санкт-Петербурзі. Фанат позбувся грошових коштів на суму близько 11 тисяч доларів США.

Пакистанський вболівальник, який прибув у Росію на матчі чемпіонату світу-2018, став жертвою грабіжників. 43-річного чоловіка пограбували вночі у Санкт-Петербурзі, повідомляє Фонтанка.

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Зловмисники зняли з вкрадених у іноземця банківських карток майже 670 тисяч рублів, а також дістали з гаманця близько 10 тисяч рублів. У доларовому еквіваленті це складає близько 11 тисяч доларів США.

Потерпілому також доведеться відновлювати водійські права. До слова, це вже далеко не перше пограбування вболівальників у Росії під час ЧС-2018. Раніше у китайського вболівальника вкрали 15 тисяч доларів.