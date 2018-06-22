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ЧС-2018: Тьягу Сілва буде капітаном Бразилії в матчі з Коста-Рікою

21 червня 14:34 327 Читать на русском
ЧС-2018: Тьягу Сілва буде капітаном Бразилії в матчі з Коста-Рікою
Тьягу Сілва (ліворуч) / Getty Images

Оборонець Парі Сен-Жермен Тьягу Сілва з капітанською пов'язкою виведе збірну Бразилії на матч другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Коста-Ріки.

33-річний захисник буде капітаном пентакампеонів у матчі з карибською збірною, повідомляє Globo Esporte.

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Тьягу Сілва вже був капітаном збірної, але за час роботи Тіте із Селесао лише одного разу одягав пов'язку. Це було майже рік тому в товариському поєдинку проти збірної Аргентини.

Відзначимо, що в прем'єрному матчі бразильців на Мундіалі капітаном був Марсело. Таким чином, керманич збірної Бразилії виконує свою обіцянку про те, що проводитиме ротацію капітанів національної команди серед найдосвідченіших гравців.

Поєдинок Бразилія – Коста-Ріка відбудеться 22 червня у Санкт-Петербурзі на стадіоні Крестовський. Початок гри – 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія

live 47'
0 : 0
Коста-Ріка
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Теги
ЧС 2018 Коста-Ріка Коста-Ріка Бразилія Бразилія Бразилія - Коста-Ріка Чемпіонат світу-2018 Тьягу Сілва Тьягу Сілва
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