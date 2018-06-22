ЧС-2018: Тьягу Сілва буде капітаном Бразилії в матчі з Коста-Рікою

Оборонець Парі Сен-Жермен Тьягу Сілва з капітанською пов'язкою виведе збірну Бразилії на матч другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Коста-Ріки.

33-річний захисник буде капітаном пентакампеонів у матчі з карибською збірною, повідомляє Globo Esporte.

Бразилія – Коста-Ріка: прогноз на матч ЧС-2018

Тьягу Сілва вже був капітаном збірної, але за час роботи Тіте із Селесао лише одного разу одягав пов'язку. Це було майже рік тому в товариському поєдинку проти збірної Аргентини.

Відзначимо, що в прем'єрному матчі бразильців на Мундіалі капітаном був Марсело. Таким чином, керманич збірної Бразилії виконує свою обіцянку про те, що проводитиме ротацію капітанів національної команди серед найдосвідченіших гравців.

Поєдинок Бразилія – Коста-Ріка відбудеться 22 червня у Санкт-Петербурзі на стадіоні Крестовський. Початок гри – 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.