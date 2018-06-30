toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА Новини ЧС 2018

ЧС-2018: Тьягу Алькантара розповів, що виліт в 1/8 фіналу стане катастрофою для збірної Іспанії

11:28 281 Читать на русском
ЧС-2018: Тьягу Алькантара розповів, що виліт в 1/8 фіналу стане катастрофою для збірної Іспанії
Тьягу Алькантара (праворуч) / Getty Images

Півзахисник збірної Іспанії Тьягу Алькантара поділився очікування від протистояння із збірною Росії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Грати в плей-офф з острахом невдачі ми не можемо, але якщо не обіграємо Росію і не вийдемо до чвертьфіналу, то це стане катастрофою.

Іспанія – Росія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

У нас є 23 гравці, які можуть зіграти проти Росії, і ми зобов'язані вийти до наступного етапу", – цитує Алькантару офіційний сайт збірної Іспанії.

На ЧС-2018 Тьягу Алькантара уже провів 2 матчі: у поєдинку з Португалією хавбек Баварії з'явився на заміну в другому таймі, а з марокканцями вийшов із перших хвилин.

Відзначимо, що поєдинок Іспанія – Росія відбудеться 1 липня на стадіоні Лужнікі. Початок зустрічі о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
до матчу
1
дн
:
3
год
:
24
хв
Росія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Іспанія Іспанія Тьягу Алькантара Тьягу Алькантара Іспанія - Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • 1/8 фіналу ЧС-2018: хто фаворити у букмекерів?
    ЧС 2018 — 29 черв3349 1/8 фіналу ЧС-2018: хто фаворити у букмекерів?
3
год
:
24
хв
Франція
17:00
Аргентина
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук