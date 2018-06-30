ЧС-2018: Тьягу Алькантара розповів, що виліт в 1/8 фіналу стане катастрофою для збірної Іспанії

Півзахисник збірної Іспанії Тьягу Алькантара поділився очікування від протистояння із збірною Росії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Грати в плей-офф з острахом невдачі ми не можемо, але якщо не обіграємо Росію і не вийдемо до чвертьфіналу, то це стане катастрофою.

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У нас є 23 гравці, які можуть зіграти проти Росії, і ми зобов'язані вийти до наступного етапу", – цитує Алькантару офіційний сайт збірної Іспанії.

На ЧС-2018 Тьягу Алькантара уже провів 2 матчі: у поєдинку з Португалією хавбек Баварії з'явився на заміну в другому таймі, а з марокканцями вийшов із перших хвилин.

Відзначимо, що поєдинок Іспанія – Росія відбудеться 1 липня на стадіоні Лужнікі. Початок зустрічі о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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