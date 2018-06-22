ЧС-2018: тренер Панами Гомес готовий випити пляшку горілки у разі виходу команди з групи

Наставник збірної Панами Ернан Даріо Гомес пожартував, що готовий випити самотужки пляшку горілки у випадку виходу своєї команди з групи на чемпіонаті світу-2018.

"Ми дуже раді, що отримали таку можливість грати тут. Ми відчуваємо відповідальність, яка на нас покладається. Ми постараємося зіграти якомога краще, хочемо вийти з групи – це наша головна мета.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Звичайно, ми не фаворити, але якщо у нас буде хороший день, то ми зможемо щось показати. Звичайно, можуть бути такі команди, які недооцінили Панаму, але краще б їм цього не робити.

На що я готовий, якщо Панама вийде з групи? Я готовий сам випити пляшку горілки. Це жарт, насправді ми професіонали і думаємо тільки про гру. Можна поголити голову, але цього ми робити теж не будемо", – цитує Гомеса Sport24.

До слова, збірна Панами у групі G гратиме проти Бельгії, Англії та Тунісу.