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ЧС-2018: тренер Панами Гомес готовий випити пляшку горілки у разі виходу команди з групи

17 червня 16:19 188 Читать на русском
ЧС-2018: тренер Панами Гомес готовий випити пляшку горілки у разі виходу команди з групи
Ернан Даріо Гомес / фото із соцмереж

Наставник збірної Панами Ернан Даріо Гомес пожартував, що готовий випити самотужки пляшку горілки у випадку виходу своєї команди з групи на чемпіонаті світу-2018.

"Ми дуже раді, що отримали таку можливість грати тут. Ми відчуваємо відповідальність, яка на нас покладається. Ми постараємося зіграти якомога краще, хочемо вийти з групи – це наша головна мета.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Звичайно, ми не фаворити, але якщо у нас буде хороший день, то ми зможемо щось показати. Звичайно, можуть бути такі команди, які недооцінили Панаму, але краще б їм цього не робити.

На що я готовий, якщо Панама вийде з групи? Я готовий сам випити пляшку горілки. Це жарт, насправді ми професіонали і думаємо тільки про гру. Можна поголити голову, але цього ми робити теж не будемо", – цитує Гомеса Sport24.

До слова, збірна Панами у групі G гратиме проти Бельгії, Англії та Тунісу.

Теги
ЧС 2018 Панама Панама футбольні курйози Ернан Даріо Гомес Ернан Даріо Гомес
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