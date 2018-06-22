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ЧС-2018: тірамісу, пиво і дівчата – у російських СІЗО сталась революція через іноземних фанатів

15 червня 13:13 2569 Читать на русском
ЧС-2018: тірамісу, пиво і дівчата – у російських СІЗО сталась революція через іноземних фанатів
Олексій Навальний – сидіти у СІЗО на Чемпіонаті світу 2018 стало цікавіше

Через Чемпіонат світу з футболу 2018 сидіти в російських в'язницях стало веселіше. Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів подробиці небувалого оновлення слідчих ізоляторів.

Політик, який вийшов на волю після 30-денного утримання під вартою, відзначив зміни у спецприймальнику. Іноземних фанатів на ЧС-2018 не лише б'ють і грабують. Їх з нетерпінням чекають у СІЗО і вже створили покращені умови.

"Розповім, як підготували спецприймальники до ЧС з футболу. Це страшенно цікаво. Мабуть, влада не виключає, що доведеться заарештовувати за дебош п'яних англійських фанатів, і не хоче вдарити в бруд обличчям.

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У всіх камерах зафігачили євроремонт. Грати пофарбували. Замість дірок у підлозі поставили унітази. У дворі для прогулянок поставили ворота і роздали справжні футбольні м'ячі. Годувати стали краще, ніж у ресторані. Навіть офіціант є – курсант зі школи міліції ходить і роздає меню. Як у літаку, можна вибрати один з двох варіантів. Ось так виглядав вчорашній обід, я спеціально записав:

Закуска: картопляний салат або пиріжок з капустою. Суп: харчо або борщ з пампушкою.

Основна страва: плов або шашлик. Причому можна шашлик зі свинини, але для тих, хто кошер/халяль, є варіант з баранини.

Десерт: тірамісу (!) або пиріжок з вишнею. Напій: вода, журавлиний морс або безалкогольне пиво. Імпортне!

Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе. Не буду хвастаться сколько книг я прочитал - много, расскажу лучше как подготовили спецприёмник к ЧМ по футболу. Это ужасно интересно. Видимо власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решётки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолёте, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, яспециально записал: Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борш с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причём можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное! Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок - студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства. Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды. Предвосхищая ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву.

Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

Позаяк співробітники спецприймальника англійської не знають, набрали стажерок з числа студенток МДЛУ ім. Моріса Терези. Вони ходять в спеціальній формі – щось середнє між поліцейським і стюардесою.

Поки іноземців немає, студенткам нудно, вони голосно скаржаться і вимагають масових арештів, щоб завести знайомства. Сама чума – в камери встановили здоровенні ЖК-екрани, щоб арештанти могли дивитися матчі чемпіонату. Кожному, хто виходить, дають подарунок: книжечку з законами і доміно (або нарди) з символікою чемпіонату. Я вибрав нарди.

Передбачаючи ваші коментарі на тему "хочу під арешт", прагну зауважити, що кількість місць обмежена і якщо у вас у планах є порушення громадського порядку, то поспішайте. Після Чемпіонату світу золота карета перетвориться на гарбуз", – написав Навальний в Інстаграмі.

Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Англія Англія Росія Росія
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