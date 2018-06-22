ЧС-2018: тірамісу, пиво і дівчата – у російських СІЗО сталась революція через іноземних фанатів

Через Чемпіонат світу з футболу 2018 сидіти в російських в'язницях стало веселіше. Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів подробиці небувалого оновлення слідчих ізоляторів.

Політик, який вийшов на волю після 30-денного утримання під вартою, відзначив зміни у спецприймальнику. Іноземних фанатів на ЧС-2018 не лише б'ють і грабують. Їх з нетерпінням чекають у СІЗО і вже створили покращені умови.

"Розповім, як підготували спецприймальники до ЧС з футболу. Це страшенно цікаво. Мабуть, влада не виключає, що доведеться заарештовувати за дебош п'яних англійських фанатів, і не хоче вдарити в бруд обличчям.

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У всіх камерах зафігачили євроремонт. Грати пофарбували. Замість дірок у підлозі поставили унітази. У дворі для прогулянок поставили ворота і роздали справжні футбольні м'ячі. Годувати стали краще, ніж у ресторані. Навіть офіціант є – курсант зі школи міліції ходить і роздає меню. Як у літаку, можна вибрати один з двох варіантів. Ось так виглядав вчорашній обід, я спеціально записав:

Закуска: картопляний салат або пиріжок з капустою. Суп: харчо або борщ з пампушкою.

Основна страва: плов або шашлик. Причому можна шашлик зі свинини, але для тих, хто кошер/халяль, є варіант з баранини.

Десерт: тірамісу (!) або пиріжок з вишнею. Напій: вода, журавлиний морс або безалкогольне пиво. Імпортне!

Позаяк співробітники спецприймальника англійської не знають, набрали стажерок з числа студенток МДЛУ ім. Моріса Терези. Вони ходять в спеціальній формі – щось середнє між поліцейським і стюардесою.

Поки іноземців немає, студенткам нудно, вони голосно скаржаться і вимагають масових арештів, щоб завести знайомства. Сама чума – в камери встановили здоровенні ЖК-екрани, щоб арештанти могли дивитися матчі чемпіонату. Кожному, хто виходить, дають подарунок: книжечку з законами і доміно (або нарди) з символікою чемпіонату. Я вибрав нарди.

Передбачаючи ваші коментарі на тему "хочу під арешт", прагну зауважити, що кількість місць обмежена і якщо у вас у планах є порушення громадського порядку, то поспішайте. Після Чемпіонату світу золота карета перетвориться на гарбуз", – написав Навальний в Інстаграмі.