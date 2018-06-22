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ЧС-2018: Стівен Кінг закликав Росію звільнити Сенцова

15 червня 19:04 2070 Читать на русском
ЧС-2018: Стівен Кінг закликав Росію звільнити Сенцова
Стівен Кінг

Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав Росію звільнити політв'язня Олега Сенцова.

Американський письменник Стівен Кінг закликав Росію звільнити незаконно засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова, який вже 4 роки перебуває у російській в'язниці.

"Вчора пройшов перший день чемпіонату світу і 32 день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене і PEN America, ми закликаємо звільнити українського режисера, несправедливо ув'язненого в російську в'язницю. Час спливає, він може померти за свої погляди", – написав Кінг у своєму Twitter.

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ЧС 2018
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