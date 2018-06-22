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ЧС-2018: стартові 20 матчів були гольовими – турнір встановив унікальне досягнення

21 червня 09:05 770 Читать на русском
ЧС-2018: стартові 20 матчів були гольовими – турнір встановив унікальне досягнення
Іран – Іспанія / AFP

Мінімальна поразка збірної Ірану від Іспанії (0:1) в матчі групи B чемпіонату світу-2018 дозволила Мундіалю в Росії стати унікальнішим, ніж попередні 15 турнірів.

У стартових двадцяти поєдинках ЧС-2018 не зафіксовано жодної нульової нічиєї, повідомляє офіційний твіттер ФІФА.

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Таке трапилося вперше з чемпіонату світу-1954, який приймала Швейцарія. Відзначимо, що турнір у Росії проходить майже в безкомпромісній боротьбі. Наразі зафіксовано лише три нічиї (Португалія – Іспанія – 3:3, Аргентина – Ісландія – 1:1, Бразилія – Швейцарія – 1:1).

У четвер, 21 червня, національні команди в трьох матчах спробують продовжити видовищну серію на Мундіалі: збірна Данії зіграє проти австралійців, Франція екзаменуватиме Перу, а хорвати спробують повторити подвиг ісландців і зупинити Аргентину.

ЧС-2018 2 тур

Іран - Іспанія: Середа 20 червня 2018

Іран
Матч завершено
0 : 1
Іспанія
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