ЧС-2018: Стало відомо, коли може відбутися жеребкування в групі В

Стало відоме місце і час проведення жеребкування в групі B на ЧС-2018, яке може знадобитися в разі, якщо Португалія та Іспанія завершать груповий етап з однаковими показниками.

За інформацією Marca, ймовірне жеребкування повинне пройти на стадіоні Лужники в Москві. Захід пройде сьогодні, 25 червня, і розпочнеться рівно опівночі за місцевим часом.

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Доля перших двох місць в групі B, що дозволяють вийти в 1/8 фіналу ЧС-2018, вирішиться в сьогоднішніх матчах, які почнуться о 21:00 за московським часом. У Калінінграді відбудеться гра між збірними Іспанії та Марокко, а в Саранську пройде зустріч команд Ірану і Португалії.