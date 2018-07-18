ЧС-2018: стали відомі деталі загибелі українця, якого побив російський вболівальник

Громадянин Росії Андрій Похвальний таємно проникнув на територію готельного комплексу, де стався конфлікт з українцем Андрієм Совою.

Росіянин Андрій Похвальний таємно проникнув на територію готельного комплексу в Туреччині, де мав конфлікт з 57-річним українцем Андрієм Совою, повідомляє Апостроф.

ЧС-2018: у Туреччині помер українець, якого побив росіянин після вильоту від Хорватії

Варто зазначити, що порушення бачили, але не було жодної реакції.

На терасі зібрались сотні людей, щоб подивитись матч 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія, а тому охоронці не одразу зафіксували конфлікт. Все почалось зі словесної перепалки, після чого росіянин штовхнув Сову, той спіткнувся об загорожу, впав потилицею на тверду поверхню і втратив свідомість. Похвального затримали і одразу передали жандармам.

Через тиждень коми українець помер у лікарні. Його тіло було доставлене з Аланії в Анталію, а вже пізніше його доставили спеціальним бортом у Запоріжжя.

30-річний громадянин Росії заплатив 1 тисячу доларів застави і, незважаючи на заборону виїзду з Туреччини, ще кілька днів був на свободі. Зараз він чекає суду в турецькій в'язниці. Похвальному загрожує від 8 до 12 років в'язниці.